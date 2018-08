FOTOD | Kas Tallinnas mängib homme tänavune maailma parim jalgpallur?

Ühe kandidaadina on läbi käinud homme Tallinnas Madridi Atleticoga superkarikafinaali pidava Antoine Griezmanni nimi. 27-aastane Griezmann lahkus lisaks MM-i kuldmedaliga Venemaalt Pronkspalliga (MM-i paremuselt kolmas mängija) ja Hõbedase Saapaga (paremuselt teine väravakütt - 4 tabamust).

Griezmanni ja Ballon d'Ori teema tõstatati ka tänasel pressikonverentsil, mis eelnes Lülleküla staadionil Atletico treeningule.

Atletico peatreenerilt küsiti, kas meeskonnaga hiljem liitunud Griezmann on valmis homme mängima ja mida ta arvab tema võimalustest võita Ballon d'Or.

"Kõik, kes meiega siin on, on valmis mängima ning keegi neist ei tea veel, kes homme alustavad. Griezmann on kindlasti Ballon d'Or'i konkurentsis," vastas Simeone.

