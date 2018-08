DELFI VIDEO | Politseijuht Valdo Põder: võltsfännitooteid müünud välismaa kodanikud viibivad jaoskonnas

Valdo Põder lisas, et kinnipeetud viis meest on Euroopa Liidu kodanikud ning osad neist olid pärit Inglismaalt ja Soomest. Kogu kaup, mida mehed müüsid, on politsei käes hoiul.

"Menetlus käib ja võtame esialgsed ütlused ja homme oleme targemad," sõnas Põder.

Põder rääkis veel, et kui võltstoodete müük välja jätta, on finaalile eelnenud päevad möödunud probleemideta. "Fännid on end üleval pidanud rahulikult."

"Madridi klubide fännid on käitunud rahulikult. Kui siin oleks näiteks Liverpooli klubi jõudnud superkarikafinaali, siis oleks meil kindlasti palju rohkem tööd."

Vaata videost, mida Valdo Põder rääkis veel politseitööst, mis käib seoses UEFA Superkarikafinaaliga.