Atletico peatreener Diego Simeone: hetkevormist tähtsam on emotsioon, millega homme väljakule minnakse

Värskeid maailmameistreid on Atletico ridades kolm - ründaja Antoine Griezmann, poolkaitsja Thomas Lemar ja kaitsja Lucas Hernandez. Kõik nad said kaaslastega võrreldes mõne päeva lisapuhkust ning liitusid klubi treeningutega hiljem.

"Nad on täis entusiasmi ja tahavad võidulainel jätkata. Peame olema õnnelikud, et nad meil tiimis on," lausus Simeone.

Argentiinlane rõhutas, et homses mängus Madridi Realiga ei loe mitte see, kui heasse vormi tiimid end lühikese ajaga on saanud, vaid hoopis hetkeemotsioon. "Kõige tähtsam aspekt nii homme kui ka igas finaalis on emotsioon. Ning emotsionaalselt oleme me mänguks igati valmis," sõnas ta.

Ka poolkaitsja Koke lisas, et hooajaeelse ettevalmistuse pikkus ja kvaliteet ei mängi nii tähtsa mängu nagu supekarikafinaali puhul rolli. "On olnud kummaline hooaja ettevalmistus, sest tulime kokku erineval ajal. Need, kes on kauem meie meeskonnas olnud, teavad, kuidas valmistuda. Homme mängitakse finaali ja siin ei mängi enam rolli, kas oled treeninud kuu aega või ainult kaks päeva," sõnas hispaanlane.

Simeonelt uuriti veel, kas ta on juba täheldanud Reali mängus muutusi võrreldes eelmise peatreeneri Zinedine Zidane'i ajaga, kes pärast Meistrite liiga võitjaks tulekut ameti Julen Lopeteguile üle andis.

"Mängustiil on tõesti mõnevõrra erinev. Nad suruvad vastaseid kõrgelt ja tahavad mängu oma väljakupoolel kontrollida. Selline oli Lopetegui filosoofia Hispaania koondise peatreenerina ning need põhimõtted tahab ta Madridi kaasa võtta," vastas Simeone.