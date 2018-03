Viis põhjust, miks jalgpall on lastele eriti kasulik

Baltimaade juhtiv restoranikett McDonald’s on juba aastaid tegelenud lastejalgpalli propageerimise ja toetamisega ning annab sel suvel taas ühele Eesti lapsele kordumatu võimaluse saata üks jalgpallistaar MM-finaalmängu eel staadionile. Seda, miks tasub lastega spordiharrastusi valides just jalgpalli kaaluda, selgitab omanimelist jalgpallikooli juhtiv Martin Reim, kellega koostöös valib McDonald’s 8. aprillil toimuval perepäeval välja ka tänavuse staarisaatja.

Jalgpall on lõbus

Martin Reimi sõnul käib enamik lapsi trennis mitte unistusest saada jalgpalluriks, vaid seetõttu, et see on lõbus. „Meelelahutuslik pool on tänapäeval lastejalgpallis väga suure tähtsusega – oluline pole mitte see, kes mängu võidab, vaid see, et mäng tekitaks positiivseid emotsioone. Seetõttu jälgime hoolikalt, et kogu trenn alates soojendusest kuni trennijärgsete venitusteni mööduks mängulises õhkkonnas ning lapsed tunneksid meeskondlikust pingutusest rõõmu, mitte ängi,“ sõnas Reim.

Jalgpallimäng teeb tugevaks ja osavaks

Ilmselt on igaüks vaadanud mõnd kütkestavat videot sellest, kuidas kuulus jalgpallistaar jalgpalli abil imelisi trikke teeb. Martin Reimi sõnul ei ole see küll jalgpallitrennis põhiline fookus, kuid mõningal määral õpivad lapsed ka trikke, mille abil palliga platsil joostes paremini toime tulla.

„Mis aga peamine, mänguõhinas ei pane lapsed tegelikult tähelegi, kuidas nad jooksevad trenni jooksul väljakul pikki kilomeetreid ning laste füüsiline vorm paraneb juba paarikuise trenni tulemusel. Pea 80% treeningutest toimub ka värskes õhus, mistõttu on jalgpallilapsed väga terved,“ kinnitas Martin Reim.

Jalgpall treenib sotsiaalseid oskusi

Reimi sõnul treenib jalgpall laste tasakaalu ja motoorikat, kuid kõige enam areneb jalgpallimängu käigus laste oskus suhelda meeskonnakaaslaste, vastaste ja treenerite kui autoriteetidega. „Mängus on kindlad reeglid, mida tuleb järgida, ning kaks poolt, kes kumbki püüavad reegleid järgides oma eesmärki saavutada. Jalgpallimäng õpetab seetõttu tegelikult ka distsipliini, emotsioonide juhtimist ja konfliktide lahendamist,“ kinnitas staažikas jalgpallitreener.

Jalgpall loob sõprussuhteid. Martin Reim, kes on jalgpalliga tegelenud juba 40 aastat, kinnitab, et trennikaaslaste näol saavad lapsed sageli sõbrad kogu eluks.

„Kuigi üle maailma tuntakse ennekõike jalgpallistaare, siis tegelikult on nad staarid ainult tänu oma tiimikaaslastele. Ühiselt eesmärgi nimel pingutamine ja teineteisega arvestamine loob sidemed, mis püsivad ka siis, kui trennid on peetud ja lastest saavad täiskasvanud,“ sõnas Reim

Jalgpall võimaldab maailma näha

Jalgpall on distsipliin, mis järgib samu reegleid mistahes maailma otsas. Ja seetõttu toimub lisaks siseriiklikele mõõduvõttudele igal aastal ka hulgaliselt rahvusvahelisi kohtumisi – Eesti lapsi külastavad teiste maade jalgpallilapsed ja vastupidi.

„Jalgpallifännide kohta on kohati palju eelarvamusi, aga tegelikult on jalgpall alati olnud pigem rahvaid ühendav sõbralik spordiala. Ka McDonald’si staarisaatja programm on seetõttu jalgpallimaailmas väga erakordne algatus – lapsed mitte ainult ei saa võimaluse olla kohal, kui selgub maailma parim jalgpalliriik, vaid nad saavad võimaluse saata ühe jalgpalluri platsile miljonite jalgpallifännide ja televaatajate silme all. Selline kogemus jääb meelde terveks eluks,“ kinnitas Martin Reim.

