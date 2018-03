Milliseid üllatusi toob tänavune jalgpalli MM?

Baltimaade juhtiv restoranikett McDonald’s annab sel suvel taas ühele Eesti lapsele kordumatu võimaluse saata üks jalgpallistaar MM-finaalmängu eel staadionile. Seda, milliseid üllatusi MM juba toonud on, ja mida fännidel veel oodata, tutvustab jalgpallikommentaator Ott Järvela, kes juhib 8. aprillil tänavuse staarisaatja väljavalimiseks toimuvat perepäeva.

Esimest korda MMil - Panama ja Island

Juba 2016. Euroopa Meistrivõistlustele jõudnud ja seal korraliku tulemuse teinud Island on hakkama saanud veelgi võimsama vägiteoga ja võidelnud välja pääsu MM finaalturniirile, olles ühtlasi väikseima rahvaarvuga riik, kellel see on õnnestunud.

„Loosiga Islandil küll eriti ei vedanud, sest Nigeeria, Horvaatia ja Argentiina näol on kõik vastased tugevad ja korraliku suurturniiride kogemuse pagasiga, aga nagu tunamullune EM näitas, ei karda Island kedagi. Juba praegu on teada, et Islandit sõidab MMile toetama tuhandeid fänne, kelle mõju ei tasu alahinnata,“ sõnab Postimehe sporditoimetajana töötav Järvela.

Üllatuse pakkus ka Kesk-Ameerika riigi Panama rahvuskoondis, mis jõudes esmakordselt riigi ajaloos finaalturniirile. 36-aastase pausi järel saab kaasa elada Peruu koondisele.

Suured väljajääjad - Holland, Itaalia, Tšiili, USA

Samas on mitmed tituleeritud meeskonnad sunnitud finaalturniiri ka kodust vaatama. Nõnda ei mahtunud sedapuhku 32 koondise sekka näiteks suurte traditsioonidega Holland, neljakordne maailmameister Itaalia, valitsev Lõuna-Ameerika tšempion Tšiili, alates 1990. aastast alati MMidel esinenud USA ja viimase Aafrika koondisena 2010. aastal veerandfinaali jõudnud Ghana.

„Tippkoondiste ebaõnnestumine valikturniiril tõestab koondisejalgpalli üha ühtlustuvat taset – kui meeskondadel pole võimalik nädalast nädalasse koos viibida ja harjutada, vaid kokku saadakse neli-viis korda aastas kahe mängu pidamiseks, pääsevad mängijate taseme kõrval muud faktorid rohkem maksvusele. Ning valikturniiride formaat eksimusi andeks ei anna, mis saigi saatuslikuks nii Hollandile kui ka Itaaliale.

Tšiili eemalejäämine on väiksem üllatus, sest Lõuna-Ameerika seitse paremat koondist on kõik tugevad ja alati peavad kaks meeskonda kõrvale jääma. Kuni tegu pole Brasiilia või Argentiinaga, ei saa suurest üllatusest rääkida. USA maksis aga lõivu mitmetele rumalatele otsustele pikkade aastate jooksul,“ räägib Järvela.

Esimest korda Venemaal

Esimest korda ajaloos leiab FIFA World Cup aset Venemaal ja see pakub tavapärasest suuremat elevust ka Eesti jalgpallifännidele. Mängupaigad nagu Kaliningrad ja Peterburi on suhteliselt lähedal ja ka Moskva pole üle mõistuse kaugel. „Tunnen isiklikult mitmeid jalgpallisõpru, kes ei jäta kasutamata võimalust MMi isiklikult külastada,“ märgib Järvela.

Videokohtunikud

Esimest korda FIFA maailmakarikavõistluste ajaloos võetakse kasutusele videokohtuniku abi ehk VAR-süsteem. See tähendab, et eraldi ruumis kaamerate vahendusel mängu jälgiv videokohtunik saab vajadusel olukorda üle vaadata ning väljakukohtunike jaoks raskesti tõlgendatavate olukordade tekkimisel neile oma hinnangu anda.

„Videokohtunike süsteem on kaugel ideaalsest, aga FIFA oli väga huvitatud selle rakendamisest juba sellel finaalturniiril ning kohal ta ongi. Laias laastus on olukord videokohtunikega sama, mis päris kohtunikega – enamasti toimivad nad korralikult, aga vahetevahel keeratakse midagi täiesti vussi. Ent ma ei karda, et videokohtunikud MMi tuksi keeraks,“ kommenteeris Järvela.

Kui soovid ka ise sellest ajaloolisest spordiüritusest ise osa saada, siis kõige lihtsam viis saada pilet kõige magusamale ehk finaalmängule on võtta osa staarisaatja konkursist. Nimelt annab McDonald’s kampaania “Saada staar staadionile!” raames ühele 6–10-aastasele Eesti lapsele kordumatu võimaluse sõita koos lapsevanemaga Moskvasse ning saata 15. juulil toimuval 2018 FIFA World Cup Russia™ finaalkohtumisel miljonite vaatajate silme all üks jalgpallur staadionile.

2018 FIFA World Cup Russia™ finaalmängul Eestit esindav laps valitakse välja jalgpallipäeval, mida McDonald’s korraldab koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Martin Reimi Jalgpallikooliga. Jalgpallipäeval saavad osaleda kõik 6–10-aastased lapsed ja see toimub 8. aprillil kell 11.00–14.00 Tallinnas, Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis. Üritusel osalemiseks on vaja täita lihtne ankeet, mis on kättesaadav 1. aprillini kampaania veebilehel www.mcdonalds.ee/jalgpall.