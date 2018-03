McDonald’s saadab ühe Eesti lapse jalgpalli-MM-i finaalmängule

McDonald’s annab kampaania “Saada staar staadionile!” raames ühele 6–10-aastasele Eesti lapsele kordumatu võimaluse sõita koos lapsevanemaga Moskvasse ning saata 15. juulil toimuval 2018 FIFA World Cup Russia™ finaalkohtumisel miljonite vaatajate silme all üks jalgpallur staadionile.

2018 FIFA World Cup Russia™ finaalmängul Eestit esindav laps valitakse välja jalgpallipäeval, mida McDonald’s korraldab koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooliga. Jalgpallipäeval saavad osaleda kõik 6–10-aastased lapsed ja see toimub 8. aprillil kell 11.00–14.00 Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis. Üritusel osalemiseks on vaja täita lihtne ankeet, mis on kättesaadav 21. märtsist 1. aprillini kampaania veebilehel www.mcdonalds.ee/jalgpall.

“Eesti osaleb McDonald’si globaalses Player Escorti programmis juba kuuendat korda ja meil on hea meel täita ka sel aastal ühe Eesti lapse unistus. Lapsele saab osaks kordumatu võimalus sammuda suurel jalgpalliareenil ning see pakub elamuse kogu perele, mis jääb meelde kogu eluks,” sõnas McDonald’si tegevjuht Vladimir Janevski.

2016. aastal võitis loosi tahtel võimaluse sõita Prantsumaal aset leidnud EM-finaalturniirile 9-aastane Olga Simagina ning 2014. aastal võitis McDonald’si “Saada staar staadionile!” kampaania Murastest pärit Lukas Elo, kes reisis koos oma isaga Brasiiliasse ja sai osa FIFA MM-i poolfinaalimängust. Tänavuse kampaania võitev laps saab koos ema või isaga võimaluse osaleda 2018 FIFA World Cup Russia™ finaalmängul, mis toimub 15. juulil Moskvas. Võitjad saavad auhinnaks kõik-hinnas-reisi Venemaale, mis hõlmab lennupileteid, majutust, meelelahutuslikku eriprogrammi koos teiste osalejatega, linnaekskursiooni ning loomulikult pääsmeid finaalkohtumisele.

Eesti jalgpallikoondise peatreeneri ja omanimelise jalgapllikooli juhi Martin Reimi sõnul on see suurepärane võimalus igale lapsele ja lapsevanemale ning ühtlasi lihtsaim viis pääseda 2018 FIFA World Cup Russia™ finaalmängule. “Jalgpallipäev on lõbus ja kõigile jõukohane, sõltumata sellest, kas osalejad on jalgpalli enne mänginud või mitte. Jalgpallipäeval tuleb lapsel koos vanemaga sooritada mitmeid mängulisi ülesandeid, kus pannakse proovile nii nende osavus, meeskonnavaim kui ka teadmised,” rääkis Reim.

8. aprillil Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis toimuvale jalgpallipäevale on oodatud kõik. Üritusele võib kaasa võtta terve pere, sest lisaks staarisaatja tiitlile kandideerijaile jätkub jalgpallipäeval meelelahutuslikke tegevusi ka teistele suurtele ja väikestele külastajatele.

Registreerimisavaldus, kampaania tingimused ja lisainfo on leitav veebiaadressil www.mcdonalds.ee/jalgpall.