Kuidas saada pilet nõutuimale jalgpallilahingule maailmas?

Tänavuaastane jalgpalli-MM toimub Venemaal, mis toob paljude Eesti fännide unistuse seda suurüritust staadionil kohapealt vaadata lähemale kui iial varem.

Paljude huviliste üllatuseks ei määra aga selle plaani kulukust mitte geograafiliselt kauged sihtkohad, nagu Brasiilia, kus FIFA World Cup leidis aset aastal 2014 või Lõuna-Aafrika Vabariik, kuhu koguneti maailma suurimale jalgpallipeole 2010. aastal, vaid hoopis piletid mängule, mida polegi nii lihtne saada.

Nimelt on jalgpalli maailmameistrivõistlused olümpiamängude kõrval üheks maailma populaarseimaks ja enim vaadatuimaks spordivõistluseks ning suur nõudlus piletite järele on selle peakorraldaja FIFA sundinud piletimüügisüsteemid erakordselt nutikalt läbi mõtlema.

Kuidas siis ikkagi saada piletid sellele maailma enim ihaldatuimale võistlusele? Alustuseks tuleb mõista, et suur eelis on korraldajariigi kodanikel, kellele müüakse pileteid eraldi kategoorias ja soodsama hinnaga. Teine suur osa kõikidest piletitest aga müüakse osalevate riikide jalgpalliliidu kaudu, et tagada võistlevate koondiste rahvuskaaslastest fännidele võimalus omadele kaasa elamiseks. Eesti kahjuks nende hulka ei kuulu. Lisaks on arvestatav hulk kohti alati broneeritud kutsetega partneritele ja eriti tähtsatele VIP-külalistele.

Kõikidel teistel ja sealhulgas Eesti jalgpallihuvilistel, tuleb osaleda loosis, mis annab võimaluse võita piletiostu õiguse. Just nimelt – ostuõigus antakse loosi teel, kus osaleb igal aastal kümneid tuhandeid fänne kogu maailmast. Ning alles kõige lõpuks tuleb ka mingi osa pileteid vabamüüki.

Siiski on olemas veel üks, just Eestlastele mõeldud võimalus võita see soovitud pilet. Nimelt annab McDonald’s kampaania “Saada staar staadionile!” raames ühele 6–10-aastasele Eesti lapsele kordumatu võimaluse sõita koos lapsevanemaga Moskvasse ning saata 15. juulil toimuva 2018 FIFA World Cup Russia™ finaalkohtumisel miljonite vaatajate silme all üks jalgpallur staadionile.

2018 FIFA World Cup Russia™ finaalmängul Eestit esindav laps valitakse välja jalgpallipäeval, mida McDonald’s korraldab koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooliga. Jalgpallipäeval saavad osaleda kõik 6–10-aastased lapsed ja see toimub 8. aprillil kell 11.00–14.00 Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis. Üritusel osalemiseks on vaja täita lihtne ankeet, mis on kättesaadav 21. märtsist 1. aprillini kampaania veebilehel www.mcdonalds.ee/jalgpall.