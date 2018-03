Jalgpallikuulsuse Pepe staadionile saatnud Olga: sellisest võimalusest ei tohi loobuda

McDonald’si staarisaatja programmi kaudu 2016. aasta jalgpalli-EM-i finaalmängule pääsenud Olga Simagina sõnul ei unusta ta mitte kunagi seda tunnet, mis valdas teda Portugali keskkaitsja Pepe käe kõrval staadionile jalutades.

„Ma mäletan seda hetke ikka veel väga hästi – ma olin alguses väga hirmunud ja mu käsi värises. Pepe tuli minu juurde ja võttis mul käest kinni. Seisime teiste Player Escorti lastega reas ja siis see algas: jalutasime kõikide nende tuhandete vaatajate ja miljonite televaatajate silme all staadionile,“ meenutab Olga.

„Tribüünidel oli nii palju inimesi ja ma kartsin, et teen midagi valesti. Aga samas olin ma ka elevil, see oli väga tore kogemus!“ lisas ta.

Olga julgustab kõiki 6-10-aastaseid lapsi võtma osa staarisaatja perepäevast, sest kõigi seal osalejate vahel loositakse välja üks laps, kes saadab jalgpalli-MM-i finaalmängus ühe kuulsa jalgpalluri platsile. „See on võimalus, mida ei tohi jätta kasutamata – selline võimalus avaneb vaid kord elus väga vähestel lastel ja see jääb igaveseks meelde,“ kinnitas Olga.

Lisaks suurele finaalmängule sai Olga osa erinevatest Player Escorti lastele korraldatud meelelahutuslikest ettevõtmistest ja mängudest. „Meil oli hotelli juures omamoodi laager, kus oli palliplats, veetsime palju aega seal koos mängides. Käisime tutvumas ka Pariisiga, külastasime ka Pariisi suurimat McDonald’si restorani. Sain seal uusi sõpru – näiteks suhtlen tänaseni ühe Valgevene tüdrukuga, kellega kindlasti lähiaastatel kokku saame,“ rääkis Olga.

McDonald’si staarisaatja programmmist saadud kogemus muutis Olga jaoks nii mõndagi. „Suhtun jalgpalli nüüd hoopis teistmoodi. Käin jätkuvalt Martin Reimi jalgpallikoolis ning vaatan nüüd hoopis suurema huvi ja tähelepanuga jalgpalli telekast – püüan õppida sellest, kuidas mängivad professionaalsed jalgpallurid. Pariisis saadud kogemus andis mulle palju parema arusaamise, milline on tegelikult jalgpallimaailm,“ kinnitas jalgpallihuviline Olga.

„Mulle meeldib väga jalgpall – see on spordiala, kus on lisaks trennile palju emotsioone ja kus tuleb väga palju mõelda. Ühtlasi saame pidevalt väljas olla – teeme trenni ka talvel, isegi suure lumega,“ rääkis Olga.

McDonald’s annab kampaania “Saada staar staadionile!” raames ühele 6–10-aastasele Eesti lapsele kordumatu võimaluse sõita koos lapsevanemaga Moskvasse ning saata 15. juulil toimuva 2018 FIFA World Cup Russia™ finaalkohtumisel miljonite vaatajate silme all üks jalgpallur staadionile.

2018 FIFA World Cup Russia™ finaalmängul Eestit esindav laps valitakse välja jalgpallipäeval, mida korraldab McDonald’s koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooliga.

Jalgpallipäeval saavad osaleda kõik 6–10-aastased lapsed ja see toimub 8. aprillil kell 11.00–14.00 Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu sisehallis. Üritusel osalemiseks on vaja täita lihtne ankeet, mis on kättesaadav 21. märtsist 1. aprillini kampaania veebilehel www.mcdonalds.ee/jalgpall.