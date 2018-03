5 põnevat fakti maailma kõige suurema spordipeo kohta

Maailma kõige suurema vaatajaskonnaga jalgpalli maailmameistrivõistlused toimuvad sel aastal 21. korda ning 2018. aasta parim jalgpallimeeskond kuulutatakse välja Venemaal. Iga nelja aasta tagant aset leidval spordisündmusel on juba ligi 90 aasta pikkune ajalugu, mille jooksul on juhtunud nii mõndagi põnevat ja märkimisväärset. Mida täpsemalt, sellest loe juba alljärgnevalt.

Kolm miljardit inimest

Peaaegu pool kogu maailma populatsioonist vaatas 2014. aastal Brasiilias toimunud jalgpalli maailmameistrivõistluseid. Sel korral pärjati maailma parima jalgpallimeeskonna tiitliga Saksamaa, kes alistas finaalmängu lisaminutitel Argentinat seisuga 1 : 0.

Karikas läks kaduma

1966. aastal varastati enne meistrivõistluste algust Suurbritannias Westminster Central Hallis hoiul olnud hinnaline karikas ööpäevaringsest valvest hoolimata ning selle leidmiseks rakendati tööle terve Londoni politseimeeskond. Karika leidis üles kohalik koeraomanik, kelle lemmiklooma tundlik nina leidis selle ühe aia heki vahelt.

Kõrgeim mänguskoor

Ajaloo seni kõrgeima mänguskooriga jalgpalli maailmameistrivõistluste mäng toimus 1954. aastal. Veerandfinaalis jäi Austria ja Šveitsi vahelise mängu tulemuseks 7:5, millega Austria saavutas auväärse kolmanda koha.

Väravate rekord

Kõige rohkem väravaid ühe mängu jooksul on löönud endine Venemaa koondise mängija Oleg Salenko, kes suutis 1994. aastal Ameerika Ühendriikides toimunud maailmameistrivõistlustel palli väravasse lüüa lausa viiel korral.

Eestlane mänguplatsil

Igakord pääsevad peale mängijate platsile jalgpallifännidest 6–10-aastased lapsed, kes saadavad finaalmängul võistlevad jalgpallurid käsikäes platsile. Nende õnnelike maailma eri paigust kokku valitud laste hulgas on eelnevatel aastatel olnud ka üks väike jalgpalli armastav eestlane, kelle võistlustele saatmist on toetanud McDonald's. 2018 FIFA World Cup RussiaTM finaalmängul Eestit esindav laps valitakse välja jalgpallipäeval, mida McDonald's korraldab koostöös Eesti Jalgpalli Liidu ja Viimsi Martin Reimi Jalgpallikooliga.