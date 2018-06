Zlatani soovitus Rootsi koondisele: lihtsalt nautige mängimist!

Rootsi jalgpallilegend Zlatan Ibrahimovic ise MM-il Rootsi koondise eest väljakule ei jookse ja seetõttu soovitab ta kaasmaalastel lihtsalt nautida turniiril mängimist, kuna tema puudumine võtab meeskonnalt surve maha.

"Ma arvan, et Rootsil pole võidukohustust peal, kuna ma ei mängi enam, sest kui mina veel mängisin, eeldati, et me võidame alati," rääkis 36-aastane ründeäss endale omasel moel. "Lihtsalt nautige mängimist."

"Saksamaa on masin," kommenteeris Zlatan veel Saksamaa koondise seisu. "Sa tead enne mängu, et nad mängivad hästi ja nad mängivadki alati hästi. Ma olen alati öelnud, et heas meeskonnas pole mitte 11, vaid 22 suurepärast mängijat. Saksamaal pole ühte kindlat staari, vaid kogu nende koondis on nagu üks staar ja seetõttu on nad väga tugevad."

Rootsi koondise esimene mäng MM-il toimub 18. juunil Lõuna-Korea vastu.