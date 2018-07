Zlatan Ibrahimovic: Paul Pogba võib saada maailma üheks parimaks mängijaks

Rootsi ründelegendi Zlatan Ibrahimovici sõnul võib värskest maailmameistrist Paul Pogbast saada kunagi maailma absoluutsesse tippu kuuluv mängija.

"Minu arvates on olemas mängijaid, kes on tähtedest kõrgemal," sõnas 36-aastane Ibrahimovic. "Pogba veel seal ei ole, kuid ta on fantastiline mängija ning ta võib jõuda sellisele tasemele."

"Ta on võitnud rohkem tiitleid, kui inimesed, kes teda kritiseerivad," kaitses Ibrahimovic prantslast. Ei tasu unustada, et Pogba on mänginud Meistrite Liiga finaalis ja koos Prantsusmaaga EM-i finaalis. Ta just tuli maailmameistriks ja on võitnud Euroopa Liiga finaalis. Ta võitis mitmeid tiitleid Itaalias Torino Juventusega ning ka mõned tiitlid Manchester Unitediga. Mida te temast veel tahate?"

Pogba võitis Torino Juventuse särgis neli Itaalia meistritiitlit. Oma praeguse koduklubi Manchester Unitediga on ta võitnud Euroopa Liiga ja Inglismaa karika.