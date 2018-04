Zlatan ei saagi MMil mängida? FIFA võib rootslasele ette seada ühe takistuse

Zlatan Ibrahimovici võimas debüüt Los Angeles Galaxy eest tõstatas Rootsi meedias taas üles küsimuse: kas Rootsi koondis peaks mehe suvisele MMile kaasa võtma või mitte?

Näib aga, et veel enne seda, kas Rootsi vutijuhid sellekohase otsuse teevad, tuleks ületada üks suur tõke: nimelt sai Ibrahimovic värskelt Maltal registreeritud kihlveofirma Bethard kaasomanikuks ja reklaamnäoks. FIFA eetikareeglid keelavad aga MM-il osalevatel mängijatel kihlveofirmades otsest või kaudset osalust omada, kirjutab Aftonbladet.

Bethardi kõneisikute sõnul ei ole see probleem neil praegu laual, sest nad ei tea, kas Zlatan MM-il üldse mängida kavatseb - ent vajadusel plaanitakse mehe osalus ajutiselt mõnele sponsorile müüa, et see takistuseks ei saaks.

Kuna antud reegli osas pretsedent seni puudub, ei ole aga teada, kas selline JOKK-lahendus FIFAle sobiks.