Xavi: Hispaania jalgpalliliit tegi õige otsuse!

Hispaania jalgpallikoondise endine poolkaitsja Xavi kiitis peatreener Julen Lopetegui vallandamise päev enne MM-finaalturniiri algust heaks.

Alaliit näitas Lopeteguile ust, kuna ta oli äsja vastu võtnud Madridi Reali peatreenerikoha.

"Lopetegui otsus oli minu jaoks ajakohatu, ootamatu ja rutakas. See oli üllatus, aga [Hispaania jalgpalliliidu president] Luis Rubiales reageeris väga hästi. Ta hoolitses alaliidu huvide eest, mis on alati klubidest kõrgemal olnud," ütles Xavi.

Uudisele jõudis täna reageerida ka Saksamaa koondise loots Joachim Löw. "See üllatas mind. See oli täiesti ootamatu. Ma ei tea tausta, aga selline otsus kaks päeva enne esimest mängu on šokk. See rikub asjatult alaliidu ja meeskonna töörahu," sõnas ta.

Hispaania koondise kapten Sergio Ramos andis Twitteri kaudu mõista, et meeskonnavaimu tänased pöördelised sündmused ei mõjuta. "Me oleme rahvusmeeskond, me esindame oma vappi, värve, fänne ja riiki. Vastutame ja oleme pühendunud koos teiega ning teie jaoks. Eile, täna ja homme. Kõik koos," kirjutas Ramos.