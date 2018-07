Will Smith: Neymar on supernäitleja

Hollywoodi filminäitleja Will Smith nimetas Brasiilia jalgpallikoondise ründajat Neymari supernäitlejaks.

"Olen Brasiilias palju käinud, mulle väga meeldib Brasiilia koondis. Meil on Neymariga erilised suhted," rääkis Smith Venemaa ajakirjanikele, vahendab lenta.ru.

"Olime samas linnas ja üritasime kümme korda kohtuda, kuid ei õnnestunud. Ta on minu üks lemmikmängijaid, minu süda kuulub brasiillastele. Töötan juba ammu näitlejana. Neymar - ta on supernäitleja, uskuge mind," lisas ameeriklane.

Mitmel korral Grammy auhinnaga pärjatud hiphoplaulja Smith on üks esinejatest, kes esitab homme jalgpalli MMi lõputseremoonial turniiri hümni "Live It Up". Pidulik lõpetamine leiab aset vahetult enne esikohamängu Prantsusmaa ja Horvaatia vahel.