Wayne Rooney sai ajakirjaniku küsimuse peale vihaseks

USA jalgpalliklubi DC Unitediga liitunud Inglismaa koondise ekskapten Wayne Rooney oli väga nördinud, kui pidi vastama ajakirjaniku veidrale küsimusele.

Nimelt küsiti USA-sse jõudnud Rooney`lt, kas ta oleks väga pettunud, kui ilma temata mängiv Inglismaa jalgpallikoondis saavutaks käimasoleval MMil suurt edu.

"Oleksin vaimustunud, kui me võidaksime ja ma arvan, et see küsimus on väga ebaõiglane. Ma olen ikkagi Inglismaalt, olen Inglismaa fänn ja tahan Inglismaa võitu. Seega pole see küsimus kuigi hea," vastas Rooney.

32-aastane Rooney esindas Inglismaad aastatel 2003-2016 ning lõi 119 mänguga kokku rekordilised 53 väravat.

Inglismaa koondis jahib täna õhtul kohta MMi veerandfinaalis, kohtudes algusega kell 21 Kolumbiaga. Viimati suutsid inglased maailmameistrivõistlustel kaheksa parema hulka jõuda 12 aastat tagasi.