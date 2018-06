VÕIMAS | Cristiano Ronaldo püstitas Euroopa kõigi aegade väravarekordi

Ronaldo jõudis MM-i avamängus legendaarse Ferenc Puskase kõrvale, kui ta lõi kolm väravat Hispaania võrku. Seejärel oli mõlema mehe nimel 84 väravat koondises. Nüüd on Ronaldo aga rekordi ainuomanik.

Maailmarekordini on Ronaldol aga veel minna. Esikohal on selles arvestuses Iraani mees Ali Daei, kes lõi omal ajal Iraani eest 109 väravat.

85 - Cristiano Ronaldo has now scored more international goals than any other European player in the history of football (85 goals for Portugal). Historic. #POR #MAR #PORMAR #Ronaldo #WorldCup pic.twitter.com/I3wsEJTGlQ