Videokohtunikud töötavad oma mõttele vastu

„Hakkate nägema olukordi, kus abikohtunikud hoiavad lippu all, kui tegu on napi suluseisuga, pärast mida võidakse lüüa värav või võib tekkida ohtlik võimalus. Kui abikohtunikud lipu tõstavad, on olukord lõppenud. Kui nad hoiavad lippu all, mängitakse olukord lõpuni ja hiljem on see võimalik VAR-iga üle vaadata," selgitas Collina videokohtuniku ehk VAR-i toimimist. „Kui näete mõnda abikohtunikku lippu mitte tõstmas, ei tähenda see, et ta eksib - ta austab talle antud juhiseid."