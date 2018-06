VIDEO | Salah' vigastus paistab hullem, kui avalikkusele on serveeritud

Egiptuse ründaja Mohamed Salah' jäi tänases MM-i esimeses alagrupimängus Uruguay vastu pingile. Teleülekandes näidatud liigutuste põhjal võib oletada, et mängumeest pole temast veel ka järgmises kohtumises.

Üks staadioni koridoris hümnitseremooniaks valmistunud lastest patsutas Salah'd õlale, mille peale Liverpooli ründaja pahaseks sai ja näitas, et tema õlga ei tohi puutuda. Arvatakse, et kui üks tühine puudutus juba tunda annab, siis täistempos jooksmisest, veel vähem kehakontakti astumisest ei saa niipea juttugi olla.

Egiptuse peatreener Hector Cuper ütles eilsel pressikonverentsil, et Salah tuleb Venemaal kindlasti platsile. "Peame vaatama, kuidas tal treeningutel läheb, aga võin teile sada protsenti kinnitada, et ta mängib - jätkem ettenägematud asjaolud viimaseks minutiks. Me oleme väga optimistlikud, et saame ta väljakule panna."

Salah' sai vigastada 26. mail Meistrite liiga finaalis, kui Madridi Reali kaitsja Sergio Ramos ta avapoolajal maadlusvõttega pikali tõmbas.