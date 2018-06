VIDEO | Rootsi ajakirjanik pakkus Saksa koondislasele lennupileteid. Khedira: vajame neid alles 16. juulil

"Mu nimi on Ludvig, ma olen Rootsi meediast. Kui te laupäeval Rootsile kaotate, peate koju minema, seega mul on siin pardakaardid sulle ja su tiimikaaslastele..." alustas ajalehe Expressen ajakirjanik intervjuud Saksamaa koondise poolkaitsja Sami Khediraga.

Juventuse mängumees ei paistnud naljast väga vaimustunud olevat, kuid jäi kentsakas olukorras professionaalseks. "Aitäh teile, aga me ei vaja neid," vastas ta viisakalt.

"Me ei taha koju minna. Mõtleme ainult selle mängu võitmisele. Halb algus teeb olukorra keeruliseks, aga me teame, et oleme tugev meeskond. Analüüsisime Rootsi mängu ja oleme kindlad, et suudame neid võita. Seega ei lähe meil neid pileteid enne 16. juulit vaja."

Valitsev maailmameister Saksamaa alustas MM-i möödunud pühapäeval 0:1 kaotusega Mehhikole. Rootsiga kohtutakse homme kell 21 Sotšis. Viimases alagrupimängus on sakslaste vastaseks kolmapäeval Korea, kelle Rootsi avamängus 1:0 alistas.