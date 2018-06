VIDEO | Robbie Williams šokeeris jalkafänne, kui MM-i avatseremoonia ajal kaamera ees keskmist sõrme viibutas

Robbie Williams näitas jalgpalli MM-i avatseremoonia ajal kaamera ees keskmist sõrme. Sotsiaalmeedias on paljud inimesed tulivihased, kuna leitakse, et skandaalne muusik läks üle piiri.

Williams esitas kokku kolm lugu. Kui ta oli hiti "Angels" ära laulnud ja hakkas väljakult lahkuma, kasutas ta siiski võimalust, et veel tähelepanu püüda - ta viibutas keskmist sõrme.

Robbie Williams.... any reason for this? pic.twitter.com/hjSHTSrqID — Harry (@HarryCFC_) June 14, 2018

Twitteris arutletakse, et kas Williams otsib odavat tähelepanu või tahtis ta Putini paika panna. Siiski on üldine hinnang, et laulja ületas hea maitse piiri.

Mõneti on üllatav, et Williams üldse esinema kutsuti. Tema tunded Venemaa võimuladviku suhtes pole soojad. Mäletatavasti lõi ta paari aasta eest laineid skandaalse hitiga "Party Like a Russian", mis tögas juhtimisstiili, mida praktiseerib Vladimir Putin.

Täna õhtul see laul muidugi valikusse ei kuulunud.