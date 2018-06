VIDEO | Portugali noor ründaja tegi viimases MM-i eelses sõprusmängus võimsa avalduse

Portugali jalgpallikoondis alistas viimases sõprusmängus enne MM-i 3:0 Alžeeria. Kaks väravat lõi 21-aastane Pariisi Saint-Germaini ründaja Goncalo Guedes.

Guedes viis Portugali juhtima 17. minutil ja vormistas lõppskoori 55. minutil. 2:0 värava sepistas 37. minutil Cristiano Ronaldo resultatiivsest söödust Bruno Fernandes.

Portugali peatreener Fernando Santos oli just päev varem kurtnud, et ta ei suuda otsustada, keda Ronaldo kõrval algkoosseisus edurivisse panna. Usutavasti sai see mure Guedese kahe väravaga lahendatud.

Võidukas oli ka Inglismaa, kes alistas 2:0 teise MM-il osaleva meeskonna Costa Rica. 13. minutil sahistas võrku Marcus Rashford, 76. minutil Danny Welbeck. Island tegi Ghanaga 2:2 viigi.