VIDEO | Kuidas meeldib? FIFA avaldas jalgpalli MM-i ametliku laulu, kaasa teeb ka Will Smith

FIFA avaldas peatselt algava jalgpalli MM-i ametliku laulu, mida hakkame lähinädalatel ilmselt omajagu kuulma.

Selleaastaseks tunnuslauluks valiti "Live It Up", mida esitavad ameeriklased Nicky Jam ja Will Smith koos kosovolasest lauljatari Ira Estrefiga. Muusika on produtseeritud Diplo poolt.

Mõistagi kantakse laul ette ka Moskvas MM-i avatseremoonial.

"Jalgpalli MM-il esinemine on suur au," tõdes Smith. "See ülemaailmne sündmus toob inimesed kokku, et üheskoos kaasa elada, naerda ja maagiat kogeda. Nicky, Diplo ja Eraga koos töötamine tähistab harmooniat, pisut eklektikat ja seda, kuidas erinevad žanrid kokku saavad. Lõppude lõpuks tahame ju kõik näha, kuidas maailm tantsib."

Neli aastat tagasi oli MM-i ametlikuks lauluks Pitbulli "We Are One (Ole Ola)", kaheksa aastat tagasi Shakira "Waka Waka".