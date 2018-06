VIDEO | Iraani mängijad, võtke õppust! Risto Kallaste ja Taijo Teniste näitavad ette, kuidas saltoauti õigesti teha

Eilse ootamatult vaatemänguliseks kujunenud Iraani ja Hispaania kohtumise üheks meeldejäävamaks seigaks oli kohtumise päris viimane üleminut, kui Iraani mees Milad Mohammadi ootamatult küljeauti saltoga visata üritas.

Mitukümmend sekundit ootust, palli kuivatamist, palvetamist... ja siis täiesti tühja koha pealt veider saltokatse, kusjuures poole uperpalli ajal sai Mohammadi ilmselt ka ise aru, et tema üritusest midagi välja ei tule ning jättis palli esialgu väljakule viskamata, rahuldudes mõned sekundid hiljem lühikese sööduga tiimikaaslasele.

Kuidas peaks aga saltoauti õigesti tegema, nii et see ka reeglitepärane ja efektiivne oleks? Ette näitavad Eesti jalgpallurid, kes on selles vallas eksperdid: saltoaudid suurde jalgpalli toonud Risto Kallaste ja praeguse koondise paremkaitsja Taijo Teniste!