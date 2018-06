VIDEO | Hirmuäratav! Saudi Araabia jalgpallikoondise lennuk süttis õhus olles põlema

Jalgpalli maailmameistrivõistlustel osaleva Saudi Araabia koondislased said šoki osaliseks, kui nende lennuk teel Rostovi lennujaama põlema süttis. Leekide põhjuseks oli mootorisse lennanud lind, vahendab Õhtuleht.

Intsident juhtus, kui Venemaale 0:5 kaotanud Saudi Araabia meeskond oli teel Rostovisse järgmisele MMi mängule. Ametlik teadaanne vahejuhtumist kõlas nii: „Saudi Araabia Jalgpalliliit soovib kinnitada, et kõik meeskonnaliikmed on vaatamata väikesele probleemi mootoriga terved. Lennuk maandus Doni äärse Rostovi lennujaamas ja tiim on turvaliselt majutuse poole teel.”

