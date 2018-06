Argentina telekanal Tyc Sports pidas eile pärast koondise 0:3 kaotust jalgpalli MM-il Horvaatiale stuudios minutilise leinaseisaku.

Väikese mälestustseremooniaga anti mõista, et Argentina alagrupist edasipääsu lootused on kustumas, sest kahest mängust on neil kirjas vaid üks punkt. Kui Island täna Nigeeriat võidab, peavad nad ise viimases mängus Nigeeriat suureskooriliselt võitma ja lootma, et Island Horvaatia vastu punkti ei teeni.