Videkohtunikud MM-il. Kes, kuidas, millal, milleks?

Lisaks neljale väljakul ja selle kõrval askeldavale kohtunikule on MM-finaalturniiril igal mängul tegelikult ametis koguni neli videokohtunikku — põhiline VAR, kelle ülesandeks on videotiimi juhtimine ja peakohtunikuga suhtlemine; AVAR1 (assistant video assistant referee), kes jälgib pidevalt kohtumise otsepilti ning annab VAR-ile märku, kui mõne kordusevaatamise ajal reaalajas midagi märkimisväärset toimub; AVAR2 , kelle ülesandeks on puhtalt spetsiaalsete kaamerate abil suluseisuolukordade jälgimine ning AVAR3, kes on sisuliselt VAR-i parem käsi, aidates olukordi hinnata. Kogu videotiimi kuuluvad veel neli tehnikut, kes aitavad videokohtunikel oma ekraanidele õigeid kaadreid manada.

Kui esialgu arvati, et iga kohtumise videotiim asub staadionil selleks mõeldud ruumis või ülekandebussis, siis tegelikult otsustas FIFA, et kõik videokohtunikud hakkavad oma tööd tegema Moskvas asuvas rahvusvahelises ülekandejaamas.

Milliseid otsuseid üle vaadatakse?

Üldiselt saab VAR-i pärusmaa ära jagada nelja suurde kategooriasse: väravad, penaltiolukorrad, otse antud punased kaardid ning eksimused identiteedis. VAR saab kohtunike otsuseid nimetatud olukordades edasi-tagasi kerida, et veenduda nende õigsuses. Kui midagi on valesti või vajab ülevaatamist, antakse sellest peakohtunikule läbi tema kõrvaklapi teada, samuti on vilemehel endal võimalus mõne intsidendi hindamisel VAR-i abi paluda.

„Mustvalged” otsused (nt kas oli suluseis, kas viga tehti karistusalas) annab VAR FIFA juhiste kohaselt peakohtunikule kohe teada ning selle jaoks ei tule vilemehel väljakuäärset monitori vaatama minna. Peakohtunik tuleb olukorda ise kordusest vaatama juhul, kui otsus nõuab kohtunikupoolset hinnangut (nt kas oli penaltiviga või kas tegu oli punast kaarti väärt veaga).

Kas mängud hakkavad VAR-i pärast seisma jääma ning kas olukordi hakatakse väljakul „tagasi kerima”?

Lühike vastus: jah. Nagu eelmises lõigus mainitud, tuleb peakohtunikul aeg-ajalt endal väljakuäärset monitori vaatama minna, samuti võib vahel aega minna, enne kui VAR jõuab kordused üle vaadata ja oma otsuse teada anda. Samuti võib aeg-ajalt juhtuda, et mäng on platsil jõudnud juba edasi minna, enne kui VAR märkab mõnda peakohtuniku poolt kahe silma vahele jäänud olukorda — sel juhul tuuakse mäng tõepoolest tagasi. Kuna MM-il on videokohtunike rollis ainult selles vallas kogenud mehed, võib arvata, et ajakulu väga suureks probleemiks kujuneda ei pruugi.

Fännide jaoks on hea teada, et FIFA on enda sõnul välja töötanud ka süsteemi, mille abil saavad teleülekannete kommentaatorid ka publikut VAR-i tööst informeerida, andes teada, millist olukorda parasjagu üle vaadatakse ja millise otsuseni jõutakse.

