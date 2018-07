Venemaa peatreener võrdles oma jalgpallureid sõduritega ja paljastas, kes keeldus penalti löömisest

Venemaa jalgpallikoondise peatreener Stanislav Tšertšessov võrdles pärast penaltiseerias saadud kaotust Horvaatiale oma jalgpallureid sõduritega, kes on kahjuks teenistusest enneaegselt koju saadetud.

"Tundsime end kui väeteenistusse kutsutud sõdurid, kes saadeti koju enne kui kaheaastane riiklik teenistus läbi. Oleme demoraliseeritud, sest tahtnuks edasi teenida ja sõdida kuni 15. kuupäevani välja, aga täna meid kurvastati ja saadeti koju," sõnas Tšertšessov pressikonverentsil.

"Me olime sel turniiril edukad, kuid ma usun, et suudame veel kaugemale minna. Teadsime, et suudame raske tööga edu tuua. Meie rahvas ei hakanud meid mitte üksnes usaldama, vaid ka armastama. Nad teavad, mida rahvuskoondis tähendab. Usun, et suutsime selles osas olukorda parandada. Aga ma tahan, et me poleks rahul ja läheksime edasi," lisas treener.

Tšertšessov sai mängu järel telefonikõne ka Venemaa presidendilt. "Vladimir Putin rääkis minuga päeval ja õnnitles meid kohtumise järel hea mängu eest, kuid ma ütlesin, et olen pettunud. Ta ütles, et me hoiaksime silmad lahti ja teeks õigeid otsuseid."

Ühtlasi avaldas Tšertšessov, et Roman Zobnin keeldus penaltiseerias osalemisest. "Tegelikult ei tahtnud keegi vabatahtlikult lüüa, kuid kui ma 120 mänguminuti järel Zobninilt küsisin, kas ta tahaks lüüa, reageeris ta nagu poleks mind kuulnud. Te nägite, kes lõid penaltisid. Need, kes olid selleks valmis," sõnas treener.