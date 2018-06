Venemaa peatreener: psühholoogiliselt oleme järgmisteks mängudeks hästi valmis

Venemaa peatreener Stanislav Tšertšessov ütles pärast oma hoolealuste 0:3 kaotust Uruguayle, et vaatamata allajäämisele oli see hea ettevalmistus eelseisvaks kaheksandikfinaaliks.

Venemaa lasi endale esimese 23 minutiga lüüa kaks väravat ja jäi pooltunni möödudes Igor Smolnikovi eemaldamise järel ka vähemusse.

Tšertšessov kaotusest suurt numbrit ei teinud. "Isegi siis, kui meil oli kümme meest väljakul, jooksime kõvasti ja tahtsime rohkem rünnata. Seetõttu tegin ma ka vahetused. Psühholoogiliselt oleme järgmisteks mängudeks hästi valmis," sõnas peatreener optimistlikult ja lisas: "Usun, et peame treeningutel mõned järeldused tegema - treening on üks asi ja tegelik mäng hoopis teine asi. See on kunst, et igaks olukorraks valmis olla."

Venemaad ootab kaheksandikfinaalis B-alagrupi võitja, kes selgub täna õhtul. Väga suure tõenäosusega tuleb venelaste vastaseks kas Hispaania või Portugali.