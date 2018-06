Venemaa koondisel on plaan, kuidas Salah'iga hakkama saada

Venemaa jalgpallikoondise peatreener Stanislav Tšertšessovi sõnul on Venemaal kindel plaan, kuidas Egiptuse ründajat Mohamed Salah'd ohjeldada, edastas Eurosport.

"Me valmistume mänguks, me treenime vastavalt plaanile," rääkis Tšertšessov pressikonverentsil. "Me õpime Egiptuse koondist rohkem tundma ning peaksime olema suutelised nende nõrkused ära kasutama."

Egiptuse koondise esimeses mängus Uruguay vastu jäeti õlavigastusest taastuv Salah veel pingile.

"Igal meeskonnal on mängija, kellele tuleb eriliselt tähelepanu pöörata," lisas peatreener Tšertšessov. "Egiptusel on ühtne koondis, kuid me loomulikult mõistame, et Salah on nende tugevaim mängija."

"Me peame oma võidu pealt edasi liikuma," kommenteeris Tšertšessov Venemaa 5:0 võitu Saudi Araabia üle. "See on juba ajalugu. See oli hea tulemus, aga peame alustama uut mängu puhtalt lehelt."

Venemaa ja Egiptus mängivad omavahel 19. juuni õhtul kell 21.00.