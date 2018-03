Venemaa jalgpalliliit hoiatab oma mängijaid MM-i eel eksootilise tee ja vesipiibu eest

Venemaa jalgpalliliit on oma Twitteri kontole üles riputanud rida tegevusi ja aineid, mille eest mängijad enne suvist MM-i ja selle ajal kindlasti hoiduma peaksid.

Pressiteade algab rõõmusõnumiga: "Teatame uhkusega, et Venemaa jalgpallurid pole neli aastat dopinguga vahele jäänud On väga tähtis, et me jääksime täiesti puhtaks. Selleks peaksid mängijad silmas pidama, et ainult nemad on vastutavad selle eest, mis neil kehas on."

Kuna postituste pikkus Twitteris on teatavasti limiteeritud, järgneb esialgsele teatele veel üheksa postitust, mis muu hulgas hoitavad mängijaid eksootiliste teede ja vesipiipude eest.

"Pidage meeles, et iga kuues ravim apteegis on tavaliselt sportlasele keelatud. Olge eriti täpsed ravimitega, mille ostate välismaalt - samades preparaatides sisalduvad ained võivad teinekord varieeruda," pannakse veel mängijatele südamele. "Mitte mingil juhul ei tohiks te kasutada ravimeid kaalu alandamiseks: need võivad sisaldada diureetikume ja stimulante, mida pakendile kirja ei panda. Olge valvsad, sellest sõltub teie karjäär!"

Eksootiliste teede ja vesipiibu hoiatus on selles nimekirjas aga üks kummalisemaid. Lisaks soovitatakse hoiduda Hiinast või Lõuna-Ameerikast pärit lihast, sest see võib sisaldada keelatud ainet klenbuterooli.

Vesipiibu hoiatuse ajendit võib otsida ühe Alžeeria jalgpalluri 2015. aasta juhtumist. Nimelt väitis kokaiiniga vahele jäänud mängija, et see sattus tema kehasse kogemata sõbra vesipiipu tõmmates.