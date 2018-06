Venemaa jalgpallikoondise nukker seeria jätkus ka viimases MM-eelses sõprusmängus

Jalgpall Venemaa vs Türgi

Venemaa jalgpallikoondis pidas koduse MM-finaalturniiri eel viimase kontrollmängu, kus viigistas Türgiga 1:1.

Aleksandr Samedov viis küll Moskvas peetud mängus venelased 35. minutil juhtima, kuid teise poolaja esimese veerandtunni lõpus lõi Yunus Malli türklaste viigivärava.

Tänane viik tähendab, et Venemaa meeskonnal on MMil mängivatest koondistest käsil kõige pikem võiduta seeria. Venelaste viimane võit pärineb eelmise aasta oktoobrist, kui alistati Lõuna-Korea 4:2. Pärast seda on saadud neli kaotust ja kolm viiki.

Jalgpalli MM algab 14. juunil, kui Venemaa võtab vastu Saudi-Araabia meeskonna. Veel kuuluvad A-alagruppi Egiptus ja Uruguay.