Venemaa jalgpallikoondise MM-i edu taga on süüdistuste kohaselt doping

USA Antidopinguagentuuri USADA tegevjuht Travis Tygart on veendunud, et Venemaa jalgpallikoondise praeguse edu taga on doping.

Venemaa koondis on kodusel MM-il jõudnud veerandfinaali. Venelased saavutasid A-alagrupis Uruguay järel teise koha ning suutsid kaheksandikfinaalis penaltiseerias alistada Hispaania. Veerandfinaalis on neid ees ootamas Horvaatia.

“See on farss,“ teatas omal ajal jalgrattalegendi Lance Armstrongi vahele võtnud Tygart. “See on juba kõigile teada fakt, et Venemaa valitsus oli otseselt seotud dopingu tarvitamisega ja nende jälgede peitmisega 2014. aasta Sotši olümpial. Eesmärk oli näidata Venemaa võimu ja tõusta mängude kõige edukamaks medaliriigiks. Seda on nüüdseks juba tõestatud.“

“Nüüd korraldavad nad järgmist suurvõistlust. Teame, et nende dopingusüsteem oli täiesti olemas. Lisaks teame, et selle süsteemi ja Venemaa jalgpalli vahel on otsene seos. Nad on tõestanud, et nad ei kohku kunagi tagasi. Kui usume, et sel korral on asjad teisiti, siis oleme rumalad. Praegu nad lihtsalt naeravad kõigi üle,“ teatas Tygart veendunult, et Venemaa jalgpallurid kasutavad endiselt dopingut.

2016. aastal avaldatud McLareni raportist selgus, et lisaks talisportlaste ja kergejõustiklaste dopinguproovidele manipuleeriti ka jalgpallurite testidega.