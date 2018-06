Venemaa jalgpallikoondis näitab üles uskumatut resultatiivsust

Jalgpalli MM-i eel ennustati, et Venemaa koondisel saab olema kodusel turniiril raske. Isegi räägiti, et tegemist on üldse läbi aegade kõige nõrgema võõrustajaga. Kahe kohtumise järel selliseid jutte enam ringi ei liigu.

Kui Venemaa alistas MM-i avamängus Saudi Araabia 5:0, siis teises kohtumises seljatati Egiptus 3:1. Sisuliselt tagati sellega endale ka pääs kaheksandikfinaali.

Viimati suutis MM-i võõrustaja kahe esimese kohtumisega lüüa kaheksa väravat 1934. aastal, kui Itaalia sai samuti kirja kaheksa tabamust.

Sinkohal tasub lisada, et näiteks 2010. aastal MM-i võitnud Hispaania lõi toona kogu turniiri jooksul kokku ainult kaheksa väravat.

Kahe eelmise MM-iga suutis Venemaa lüüa aga üldse kokku kuus väravat ehk praegu on kahe mänguga löödud juba rohkem väravaid kui eelmise kuue MM-matšiga.

