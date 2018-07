Venemaa ja Horvaatia veerandfinaal: ajalugu soosib Venemaad

Jalgpalli MM-il selgitavad viimase poolfinalisti Venemaa ja Horvaatia. Ajalugu annab selles vastasseisus selge eelise venelastele.

Kui vaadata ajalukku, siis selgub, et viimasel viiel korral on MM-i võõrustaja suutnud veerandfinaali võita. Nii läks 1990. aastal Itaaliaga, 1998. aastal Prantsusmaaga, 2002. aastal Lõuna-Koreaga, 2006. aastal Saksamaaga ning 2014. aastal Brasiiliaga. Kas seekord saadab edu ka Venemaad?

Horvaatial on samal ajal finaalturniiridel võõrustajatega kohtudes läinud aga haprasti. Seni on horvaadid mänginud kahe võõrustajaga – 1998. aasta MM-i poolfinaalis kaotati 1:2 Prantsusmaale ning 2014. aasta MM-i avamängus 1:3 Brasiiliale.

2 - Croatia have faced the host nation at the World Cup twice previously, losing both matches against France in 1998 (1-2 in the semi-final) and Brazil in 2014 (1-3 in the group stage). Challenge. #RUS #CRO #RUSCRO #WorldCup pic.twitter.com/6CjyJETrgL — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2018