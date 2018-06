VAR toodab väravaid: MM-il püstitati juba penaltite rekord

Rekordiliseks osutus Portugali ja Iraani kohtumine. Ajaloolise 19. penalti teenis Portugal, kuid Cristiano Ronaldol jäi see kohtumise 53. minutil realiseerimata.

Selles mängus nähti aga veel ühte 11 m karistuslööki, kui kolmandal lisaminutil saatis võrku Karim Ansarifard. Kohtumise mõlemad penaltid määrati videokohtuniku ehk VAR-i abil. Tõele au andes tulebki lisada, et nii on see olnud läbi turniiri.

