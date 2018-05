Valitsev Euroopa meister Portugal hoiab madalat profiili ega pea end MM-i soosikuks

Taktika vastavalt Ronaldole



Pärast 2014. aasta MM-i Kreeka kaheksandikfinaali vedamist Portugali tüüri pandud Fernando Santos pole teinud saladust, et Portugal on parasjagu nii hea kui on nende raudvara Cristiano Ronaldo, rõhutades samal ajal, et päris ühe mehe bändiga siiski tegu ei ole.

"Cristiano on põhimees iga meeskonna jaoks, kus ta on mänginud. Nii oli see Manchester Unitedis ja nii on see ka praegu Madridi Realis - seejuures on tegu maailma paremikku kuuluvate klubidega," rääkis Santos hiljuti portaalile Blog Ora Bolas.

"Ilmselgelt on maailma parimal mägijal iga meeskonna taktikas fundamentaalne roll, aga kõik teavad, et võitmiseks peame me mängima meeskondlikult. Ta on näidanud, et on valmis sellele pühenduma, selle heaks ohverdama ning tema meeskonnakaaslased on tema eeskujul veel rohkemgi motiveeritud."

Loe veel

Kui Santose käest küsiti, kas ta peab oma koondist üheks tiitlinõudlejaks, vastas too: "Minu jaoks on favoriidid Brasiilia, Saksamaa, Hispaania, Argentina ja Prantsusmaa. Me teame, et me ei kuulu soosikute hulka, aga see ei tähenda, et meil pole ambitsiooni ja eesmärki igat mängu võita. Me ei mõtle, et me oleme teistest paremad, aga me usume oma kvaliteeti ning teame, et meid on raske võita."

Kes siis on need ülejäänud 10 Portugali mängijat, kes Ronaldo ümber koonduvad? Esiväravavahi kindad kuuluvad surmkindlalt Rui Patriciole, kes on seda rolli kandnud 2014. aasta MM-il ning 2012. ja 2016. aasta EM-il.

Kogenud kaitseliin

Kaitseliini tugitalad on Portugalil tõelised veteranid: 35-aastane endine Madridi Reali ja praegune Besiktase keskkaitsja Pepe ning juba 96 mängu koondises pidanud Bruno Alves (Glasgow Rangers). Vasakut tiiba katab 30-aastane Fabio Coentrao, kes on hetkel Madridi Realist laenul Lissaboni Sportingus. Talle on valikmängudes vahetust pakkunud 34-aastane Benfica vasakäär Eliseu. Paremkaitsja koht on stabiilselt kuulunud 26-aastasele Southamptoni mehele Cedric Soaresele.

Platsil ülespoole liikudes leiame eest üle 100 koondisemängu pidanud 31-aastase Monaco poolkaitsja Joao Moutinho ning veidi nooremate jalgadega 26-aastase William Carvalho (Lissaboni Sporting), keda peetakse ankruks kaitse- ja poolkaitseliini vahel, kuid kes tihti ka rünnakusse sekkub. Uuemat generatsiooni esindab koondises värske Inglismaa meister, 23-aastane Bernando Silva (Manchester City).

Suur duell naabriga

Ronaldo ründepaariliseks saab MM-il ilmselt 22-aastane AC Milani edurivimees Andre Silva, kes 14 Euroopa liiga mängus lõi sel hooajal 8 väravat. Edukas klubihooaeg on selja taga ka 22-aastasel Monaco ründaval poolkaitsjal Rony Lopesil, kes on kõikide sarjade peale sahistanud võrku 15 korda.

MM-i B-alagrupi esikohale tuleb Portugalil ilmselt kõva rebimine Hispaaniaga, kes sarnaselt Santose hoolealustele tahavad endalt maha pesta 2014. aasta MM-il põrumise häbi ning kus mängivad enamus Ronaldo Madridi Reali tiimikaaslasi. Valvsust ei tohi kaotada ka esimest korda 20 aasta jooksul MM-ile jõudnud Maroko ja 2014. aasta MM-il Argentinale ja Nigeeriale kõvasti peavalu valmistanud Iraani vastu (Argentina võitis neid alles Messi 91. minuti väravast, Nigeeriaga tehti 0:0 viik - toim).