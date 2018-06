Uskumatu statistika: kui palju Islandi televaatajaid jälgis oma koondise avamängu?

Nimelt jälgis koguni 99,6 protsenti Islandi televaatajatest mängu ajal just otseülekannet Moskvast. See tähendab, et igast 1000 televiisorist 996 olid mängu ajal just jalgpallile lülitatud!

Oli ka, mida vaadata: Islandi koondis suutis suure Argentina vastu avamängus välja võidelda 1:1 viigi.

99,6% of all people in Iceland watching TV during #ARGISL at @FIFAWorldCup were watching the match. That is some statistic. #fyririsland https://t.co/w8WNGpDoi9