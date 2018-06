Uskumatu, aga tõsi: Hispaania koondis vallandas päev enne MM-i algust peatreeneri!

Hispaania jalgpalliliidu president Luis Rubiales teatas täna antud pressikonverentsil, et Hispaania koondise peatreener Julen Lopetegui on vallandatud.

Vallandamise põhjuseks on asjaolu, et Lopetegui võttis vahetult enne MM-finaalturniiri algust vastu Madridi Reali peatreenerikoha ning seda jalgpalliliiduga kooskõlastamata. Hispaania vutiliit sai Lopetegui uuest ametist teada viis minutit enne ametlikku teadaannet.

"On otsuseid, mis lihtsalt tuleb teha," sõnas Rubiales pressikonverentsil.

"Olen nii Juleni kui mängijatega lähedane. Olen nendega rääkinud ja kinnitan teile, et mängijad ja uus treener teevad kõik selleks, et meeskond Venemaal võimalikult kaugele viia, aga see on keeruline olukord."

Hispaania meedia on varem avaldanud, et hoolimata skandaalist olid mängijad jätkuvalt Lopetegui seljataga ning olid tema vallandamise vastu.

Rubiales ei avaldanud täpselt, kes saab uueks peatreeneriks, ent mainis, et senist tööprotsessi liialt muutma ei hakata. See tähendab ilmselt seda, et tiimi juhendamise võtab üle senine abitreener Pablo Sanz või U21 koondise peatreener Albert Celades. Varem on mainitud ka jalgpalliliidu spordidirektori Fernando Hierro nime.

53-aastasest Lopeteguist saab Realis ootamatult ameti maha pannud Zinedine Zidane'i mantlipärija.