Uruguay võidu tagajärg: Venemaa jõudis esmakordselt ajaloos MM-il alagrupist edasi

Venemaa koondise jaoks on see esimene kord pääseda alagrupist edasi. Iseseisva koondisena on Venemaa varasemalt mänginud ainult kolmel MM-il ning nii 1994., 2002. ja 2014. aastal jäädi pidama alagruppi. 1998., 2006. ja 2010. aastal jäi Venemaa üldse MM-ilt kõrvale.

Kui iseseisva koondisena jõudis Venemaa esmakordselt MM-il alagrupist edasi, siis omal ajal suutis NSVL seda mitmel korral teha. NSVL-i parimaks saavutuseks jäi 1966. aasta MM-i neljas koht. Kaheksa parema sekka jõuti aga koguni viiel korral.

#RUS have reached the Round of 16 in a #WorldCup tournament for the first time in their history since the break of the Soviet Union.



