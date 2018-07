Uruguay peatreener: Cavani olukord on halb, aega on vähe

Uruguay jalgpallikoondise peatreener Oscar Tabarez vihjas, et kuna neil tuleb veerandfinaalmäng Prantsusmaaga juba reedel, on Portugaliga kohtumises reielihast vigastanud Edinson Cavani osalemine väga kaheldav.

"Mul pole veel olnud võimalust meditsiinitiimiga rääkida, kuid Cavanil pole palju aega paranemiseks. Oleme hetkel kõik väga mures, ent vigastuse tõsidust me veel ei tea," rääkis Tabarez pressikonverentsil.

"Teeme kõik vajalikud analüüsid ja uuringud, aga hetkel saame olla vaid mures," lisas treener pärast 2:1 võitu Portugali üle.

Cavani ise avaldas lootust, et võib reedeks terveks saada: "Tundsin valu ja see ei läinud enam üle. Loodetavasti ei tähenda see midagi erilist. Teen kõik, et tiimiga taas platsile joosta."

PSG ründetäht Cavani lõi eilses võidumängus mõlemad Uruguay väravad.