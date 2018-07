Uruguay koondise peatreener pärast kaotust: mängijad andsid endast kõik, aga Prantsusmaa kontrollis mängu

Uruguay jalgpallikoondis pidi veerandfinaalis vastu võtma 0:2 kaotuse Prantsusmaalt, peatreener Oscar Tabarez tunnustas prantslaste head mängu.

"Mängijad andsid endast kõik, aga Prantsusmaa kontrollis mängu," sõnas Uruguay koondise peatreener Oscar Tabarez pärast mängu. "Tunnistan, et nad mängisid paremini kui meie."

"Meie unistus sai nüüd lõpu, aga see, et meie jaoks MM läbi on, ei tähenda, et me ei suudaks Copa Americal hästi mängida," lisas Tabarez. "Meil on uued eesmärgid, mida püüame täita. Me oleme kurvad, aga peame edasi liikuma. Mitmed maailma tippmeeskonnad langesid enne meid turniirilt välja. Pole põhjust olla liiga dramaatiline, see on meie reaalsus."