Uruguay koondise peatreener: Luis Suarez on võrreldes eelmise MM-iga küpsemaks muutunud

Uruguay jalgpallikoondise ründaja Luis Suarez on viimase nelja aasta jooksul muutunud palju küpsemaks, pärast seda, kui ta 2014. aasta MM-il hammustas itaallast, Ciorgo Chiellinit, rääkis Uruguay koondise peatreener Oscar Tabarez.

"See, mis juhtus Brasiilias (2014. aasta MM-il), on osa elust ja loomulikult on see olnud Suarezele heaks õppetunniks, et areneda nii jalgpallurina kui ka inimesena," sõnas Tabarez ajakirjanikele.

"Suarez on MM-iks valmistunud ja ma usun, et ta mängib vastavalt mu ootustele" lisas 71-aastane Tabarez. "Lisaks suurepärasele mängijale, on ta tark, intelligentne ja ta tuleb MM-ile väga küpsena. Suarez on meile väga kasulik."

Uruguay alustab MM-i täna, kui kohtub Egiptusega. Uruguay pole suutnud võita MM-il esimest mängu juba 48 aastat.

"See on väga eriline statistika," kommenteeris Tabarez olukorda. "Ma arvan, et me oleme neetud. Me teame küll seda fakti, aga võit on meile kinnisideeks."