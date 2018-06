Üks Kolumbia mees tegi peaaegu MM-i negatiivset ajalugu, teine püstitas aga rekordi

Kolumbia jäi vähemusse, kui karistusalas mängis palli käega Carlos Sanchez. Sanchez sai punase kaardi, kui avavilest oli kulunud 2 minutit ja 56 sekundit. Tegemist on MM-fiaalturniiride kiiruselt teise punase kaardiga.

Sanchezest kiiremini on MM-il punase kaardi saanud ainult Jose Alberto Batista. 1986. aasta MM-il saadeti Uruguay koondise mängija matšis Šotimaaga väljakult ära kõigest 56 sekundit pärast avavilet.

Samal ajal tõusis aga Kolumbia eest värava löönud Juan Quintero riigi jalgpallilegendide sekka. Nimelt sai temast esimene kolumbialane, kes löönud värava kahel erineval MM-il. Tabamuseni jõudis 25-aastane River Plate'i poolkaitsja ka neli aastat tagasi.

2 - Juan Quintero is the first player to score in two different World Cup tournaments for Colombia (2014 & 2018). Stage. #COL #COLJPN #WorldCup pic.twitter.com/Be7bkZfvfh

02:56 - Carlos Sanchez's red card after two minutes and 56 seconds is the second fastest shown in World Cup history, after Jose Alberto Batista for Uruguay vs Scotland in 1986 (54 seconds). Handed. #COL #COLJPN #WorldCup