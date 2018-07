Ühe klubi ime najal elav Horvaatia vs. uuestisünni lävel olev jalgpalli sünnimaa

Inglismaa koondis on alati kuulunud suurte sekka. Kuigi tulemused seda enamasti ei toeta, on nad jalgpalli sünnimaa meeskonnana ikkagi erilised. Suurturniiridele tullakse hiiglaslike lootustega, kuid lahkuma kiputakse ikka noruspäi. Seekord on asi teisiti: inglased on pärast 28-aastast pausi poolfinaalis. Üldse on nad nii kaugel kolmandat korda. Inglismaal armastatakse jalgpallikoondist taas jäägitult.

Kui inglastel on suurriigina alati meeletult lai mängijate valik, siis nende poolfinaalivastase Horvaatiaga on teine lugu. Tänavuse MM-i 32 osaleja seas on 4,2 miljoni elanikuga Horvaatiast väiksem rahvaarv ainult kolmel riigil: Islandil, Uruguayl ja Panamal. Ent inglastest 13 korda väiksemast rahvaarvust hoolimata on horvaatide staaride armee kohati isegi esinduslikum. Selle eest on nad tänu võlgu ühele klubile.