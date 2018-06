TOP 5 | Vastuolud suurel vutipeol: kodutute loomade massimõrv ja verehinnaga ehitatud staadionid

Iga suure spordipeoga käivad kaasas ka kodudest välja tõstetud inimesed või miljonid eurod mõttetult kulutatud raha. Ka Venemaal toimuva jalgpalli MM-i eel on üles kerkinud palju kummalisi vastuolusid.

5. Kodutute loomade massimõrv

Venemaa valitsus on andnud korralduse kas maha lasta või mürgitada ligi 2 miljonit hulkuvat kassi ja koera. Nende KGB-like mõrvade pealt soovitakse taskusse panna võimalikult suur rahapatakas ning on olnud teateid, et kasse, koeri ja lindusid on tapetud ka väga brutaalselt.

4. Sponsorite vähesus

Juba pikalt on juureldud, kas FIFA tavapärased sponsorid ka Venemaal toimuvale võistlusele õla alla panevad. Pärast Brasiilias toimunud MM-i otsustas järgmist võistlust toetada kaheksast suursponsorist viis. Continental, Johnson & Johnson ja Castrol otsustasid toetusega mitte jätkata.

