TOP 5 | Brasiillaste piinlik häving koduõuel ja teised suurimad altminekud jalgpalli MM-i ajaloos

Tänavune jalgpalli MM on tekitanud juba üksjagu hämmeldust. Ent suurfavoriitide väljalangemises pole tegelikult midagi nii šokeerivat, mida maailm juba varem näinud ei oleks. Heidame pilgu peale jalgpallifännide arvates viiele suurimale üllatajale MM-i ajaloos.

5. Põhja-Korea - Itaalia, 1:0

Itaallased olid 1966. aastal peetud MM-i kindlad favoriidid. Samal ajal oli Põhja-Korea esimene Aasia riik, mis maailmameistrivõistlustele kvalifitseerus. Ehkki nende vastaseks sattus Itaalia meeskond, milles mängisid paljud toona Euroopa parimad jalgpallurid, triumfeeris lõpuks Põhja-Korea poolajal löödud värava tõttu ning Itaalia teise ringi edasi ei pääsenud.

4. USA - Inglismaa, 1:0

1950. aasta MM-il sõlmiti see kõige ebasobivam liit, mida võiks ette kujutada. USA amatöörmeeskond ei saaks ju kuidagi vastu jalgpalli alalisele võidusoosikule Inglismaale? Vale. Kui ameeriklased kaotasid avamatši Hispaaniale 3:1, siis oodati, et veel suurem saun tuleb neile Inglismaa meeskkonnalt. Inglismaa hakkas ründama kohe pärast avavilet, ent ameeriklaste väravavaht tõrjus üllatuslikult kõik nende katsed. Sellest said innustust ka tiimikaaslased ja võiduvärav löödi juba esimesel poolajal. Ehk olid inglased ameeriklaste vastupanust nii suures šokis, et sellest ei taastutud? Igatahes tuli matši lõpuks Inglismaal läbi aegade üks piinlikemaid kaotusi vastu võtta.