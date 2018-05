Teaduslikult tõestatud! "Punane Raev" läheb MM-ile vastu kõige kardetuma koosseisuga

Valikturniir läbiti kaotuseta

Valikgrupis sai Hispaania üheksa võidu kõrvale vaid ühe viigi. Ainsana suutis neilt punkte röövida 1:1 viigi välja võidelnud Itaalia. Vastastele löödi 36 väravat, enda võrgust nopiti vaid kolm palli. Ühest kindlast väravakütist koondis ei sõltu: viis kolli lõid nii Diego Costa, Alvaro Morata, Isco kui ka David Silva.

Ekspertide sõnul on Lopetegui loonud Hispaania koondisele uue identiteedi ning pannud veteranidest ja noortest talentidest kokku segatud meeskonna uuesti kadestamisväärset jalgpalli mängima. Seejuures pole ta üheski intervjuus enda rolli selles protsessis rohkem tähtsustanud kui mängijate oma.

"Pärast 2014 ja 2016 turniiride põrumisi pidime me otsustama, kuidas me tahame mängida, kuidas me tahame rünnata ja kaitsta, milline meeskond me tahame olla. Ning siis tuli hakata neid ideid lihtsalt ellu viima," ütles Lopetegui alles eile Hispaania koondise treeningbaasis Madridis. "Mängijad on alati olnud selle protsessi peategelased, olles näidanud seda veendumust ja sihikindlust, mida meeskonnaks kasvamisel on vaja."

Vanade ja noorte täiuslik kooslus

Lopeteguil olnuks lihtne pärast viimase EM-i ebaõnnestumist meeskonnas totaalne verevahetus teha ja vanakesed teenitud pensionile saata, nagu mõned tipptreenerid minevikus on oma eksistentsi õigustamiseks teinud. Kuid tänane Hispaania tundub olevat täiuslik kooslus 2008.-2012. aastani kõik suured tiitlid võitnud kuldsest generatsioonist (nt Andres Iniesta, Sergio Ramos, David Silva) ja uutest tegijatest (nt Isco, Marco Asensio).

Kuigi lõpliku 23-mehelise koosseisu nimetamiseni on veel mõned nädalad aega, võib meeskonna tuumik, kelle seas on nii Meistrite liiga finaliste, Hispaania meistreid kui ka Inglise Premier League'i tšempione, oma esimese klassi kohtades Venemaale sõitvas lennukis juba arvestada.

Hispaania esiväravavahi koht on garanteeritud Manchester Unitedi puurivalvurile David De Geale. "La Roja" keskkaitse tugitalade Sergio Ramose (Madridi Real) ja Gerard Pique (Barcelona) kõrval on Lopetegui valikus veel Jordi Alba (Barcelona) ja Dani Carvajal (Real). Kõiki neid ja ka äärekaitsjaid on vajadusel valmis asendama universaalne tagalamees Nacho (Real).

Hispaania keskvälja arhitetkidena hakkavad kindlasti mängu ehitama Barcelonas aastaid kokku mänginud Sergio Busquets ja Andres Iniesta, kes ilmselt viimast korda MM-iks koondisel appi tuleb. Suurepärase hooaja on teinud ka Reali poolkaitsepaar Isco - Marco Asensio, David Silva (Manchester City) ja Thiago (Bayern). Lopetegui on ka tuntud kui suur Madridi Atletico keskväljameeste Koke ja Sauli austaja.