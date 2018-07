Tänase finaaliga selgub ka maailma parim jalgpallur: kas Modric, Griezmann või Mbappe?

Üsna kindel on, et Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo valitsemisaeg, mis on kestnud juba 2008. aastast, saab tänavusega läbi. Viimati võitis Messi või Ronaldo asemel keegi teine parima mängija tiitli 2007. aastal, kui võitjaks krooniti brasiillane Kaka.