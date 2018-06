TÄNA | Zlatanita Rootsi alustab MM-i Lõuna-Korea vastu

Paljude asjatundjate arvates oli see jalgpallilises mõttes igati õige otsus: Rootsi on ilma Zlatanita viimasel ajal näidanud lihtsalt tunduvalt paremat mängu. Ilma temata võideldi üle kaheksa aasta välja koht finaalturniiril, ilma temata minnakse seda ka mängima. Mitmel pool öeldi isegi välja, et Anderssoni jaoks ei olevat see olnud isegi eriliseks küsimuseks: juhendaja tunneb, et praegune löögirusikas on ühtlane ning sedavõrd suure isiksuse lisandumine hoolimata Ibrahimovići mänguoskustest meeskonnale tervikuna eriliseks kasuks ei tuleks.

Ibrahimovići asemel on Rootsi koondisel esile tõusmas uus, andekas ja väga lootustandev põlvkond, mille tuumik koosneb suures osas mängijatest, kes tulid 2015. aastal U-21 vanuseklassis Euroopa meistriteks. Koondise võtmemeheks on Saksamaal RB Leipzigis leiba teeniv 26-aastane mängujuht Emil Forsberg, kelle jaoks oli eelmine hooaeg tõeliseks läbimurdeks, lõppenud klubiaasta jäi aga paraku kahvatuks. Tema peale loodab aga kogu Rootsi – täpselt samamoodi, nagu taanlased loodavad Christian Erikseni või islandlased Gylfi Sigurðssoni peale.

Lõuna-Korea on jalgpalli MM-il saanud juba vanadeks kaladeks – Venemaa tähistab nende jaoks juba üheksandat järjestikust finaalturniiri, millele jõudnud ollakse.

Sellega ollakse väga eksklusiivses seltskonnas: viimasel üheksal turniiril on lisaks korealastele osalenud veel vaid Brasiilia, Saksamaa, Argentina ja Hispaania.

Kuigi koduse 2002. aasta turniiri ja toonase neljanda koha järel on ootused alati seotud vähemalt alagrupist edasi jõudmisega, ei ole sarnast edu korrata suudetud ning nelja aasta eest Brasiilias jäädi edasipääsust väga kaugele.

Kuigi 2002. aastal tuldi esimeseks ja seni ainsaks Aasia meeskonnaks, kes MM-il poolfinaali on jõudnud, jäi toonast turniiri varjutama pettusemaik: nii kaheksandikfinaalis Itaalia kui veerandfinaalis Hispaania vastu soosisid vilemehed korealasi ebaausalt: itaallastelt võeti ära üks määrustepärane värav, hispaanlastelt lausa kaks! Kohtumises Itaaliaga anti takkapihta sukeldumise eest teine kollane kaart Francesco Tottile, kusjuures kordused näitasid, et simuleerimiset oli tegelikult asi kaugel.

Hiljem on välja tulnud, et lõunakorealaste mängudele määrati kohtunikud korrumpeerunud FIFA ametnike poolt ning suure tõenäosusega olid vilemehed ära ostetud.

Mida aga Korealt tänavu oodata? Legendaarset Ji-sung Parki enam meeskonnas ei ole, aga uus põlvkond eesotsas Tottenham Hotspuri ründetähe Heung-min Soniga mängib tugevates Euroopa klubides ning võib kindlasti paljusid jalgpallisõpru positiivselt üllatada, kuigi kihlveokontorid korealastele sellest alagrupist edasipääsu ei ennusta. Peatreeneri Tae-yong Shini käsutuses on sellegipoolest korralik mängumasin, mis on võimeline heal päeval probleeme valmistama ka tippudele - isegi ilma kohtunike ebaausa abita...

Rootsi ja Lõuna-Korea heitluses on sel korral soosikuks rootslased. Lisaks neile on F-alagrupis veel Saksamaa ja Mehhiko ehk tõenäoliselt käib lihtsurelikel heitlus teise koha nimel Saksamaa järel.

Rootsi ja Lõuna-Korea kohtumine algab kell 15.00. Delfi Sport toob mängu käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

