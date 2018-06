TÄNA | Üllatusvõimelised Poola ja Senegal kohtuvad omavahel

Ei Poola ega Senegali koondist tasu alahinnata. Mõlemal meeskonnal on küllaga häid mängijaid ja põhjust olla lootusrikkad MM-i osas.

Poola koondise suurimad lootused on muidugi nende tipuründaja Robert Lewandowski (Müncheni Bayern) peal. Lewandowski on viimastel aastatel olnud tõeline täht Euroopa vutimaailmas. Alles lõppenud hooajal oli ta Bundesliga edukaim väravakütt 29 väravaga. Mees on tõeline Poola koondise liider, kes on löönud 93 mänguga 52 väravat.

Poola jalgpall on viimastel aastatel üldse olnud tõusuteel. Näiteks 2016. aasta EM-il jõuti välja veerandfinaali, kus alles penaltiseerias kaotati hilisemale meistrile Portugalile.

Poola koondis osales MM-il viimati 2006. aastal, kui piirduti alagrupivooruga. Poola edukaimad tulemused MM-idel jäävad aastatesse 1974 ja 1982, kui võideti pronksmedalid.

Tänavusele MM-ile jõudis Poola koondis väga kindlalt. Oma alagrupis oli Poola selgelt teistest üle. 10 mänguga võeti 8 võitu, üks viik ja saadi üks kaotus ning teisena lõpetanud Taanit edestati viie punktiga. Suuresti aitas riigi MM-ile Lewandowski, kes püstitas uue valiksarjade rekordi, kui lõi ühe kvalifikatsiooniturniiri käigus lausa 16 väravat.